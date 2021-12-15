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1 час назад

«Наша позиция неизменна»: Захарова о парке имени Дудаева в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление парка имени чеченского сепаратиста Джохара Дудаева в Турции, передает РИА «Новости».

«Наша позиция неизменна»: Захарова о парке имени Дудаева в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турецкие СМИ ранее сообщили об открытии в городе Кëрфез в турецкой провинции Коджаэли парка, названного в честь Джохара Дудаева. Местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом «борьбы за свободу».

Отвечая на вопрос о парке имени Дудаева, Захарова заявила, что позиция России по отношению к установке памятников террористам остается неизменной.

«Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке», - заявила дипломат на брифинге.

Джохар Дудаев - чеченский политический деятель, лидер движения 1990-х годов за отделение Чечни от России, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Возглавлял боевые действия против Вооруженных сил РФ. В 1996 году был убит российскими спецслужбами.

Политика,Джохар Дудаев,Мария Захарова,МИД,РИА Новости,
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