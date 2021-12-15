Соратница генерала Ичкерии вернулась в Чечню с разрешения Кадырова

«Во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто не имел корыстных интересов. О ее смелости и мужестве и сегодня знают многие, кто находился с ней тогда рядом. Но в последние годы, когда Рубати будучи в Европе столкнулась с определенными жизненными проблемами, от нее отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы», — рассказал Дудаев.