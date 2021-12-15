В Совфеде заявили о попытках Запада сменить власть в России

Подготовка к атаке на российский суверенитет в 2024 году началась в период кампании по выборам в Госдуму 2021 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
Ещё в конце 2020 года было очевидно, что зарубежные центры, рассматривающие Россию в качестве своего противника, будут максимально использовать все возможности для дестабилизации отечественной политической системы, сказано в документе. Среди таких возможностей названы попытки проведения в органы власти собственных ставленников, дискредитация России на международной арене, пополнение рядов контролируемых оппозиционных сил.
Усилия противников России в первую очередь были обращены на выборы в Госдуму 8-го созыва, отметили в Совфеде. «При этом за рубежом особо не скрывали, что основной целью всех указанных мероприятий становится подготовка к атаке на российский суверенитет в 2024 года — во время очередных президентских выборов», — говорится в докладе.
В частности, речь может идти о попытке изменить власть в России, основы её внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления, указано в документе.
«Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания РФ, её максимального ослабления», — добавили в Комиссии по защите госсуверенитета.