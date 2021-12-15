В Совфеде заявили о попытках Запада сменить власть в России

Усилия противников России в первую очередь были обращены на выборы в Госдуму 8-го созыва, отметили в Совфеде. «При этом за рубежом особо не скрывали, что основной целью всех указанных мероприятий становится подготовка к атаке на российский суверенитет в 2024 года — во время очередных президентских выборов», — говорится в докладе.