Российская разведка отказалась от термина «главный противник» после распада СССР, в данный момент она формулирует приоритеты своей работы, исходя из степени угроз для страны, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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Нарышкин заявил, что «понятие «главный противник» сформировалось в эпоху двуполярной системы мира, от этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада Советского Союза, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России», передает газета «Аргументы и факты». Интервью с директором СВР состоялось в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.

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«К таким угрозам относятся не только международный терроризм, но и региональные конфликты и, конечно, непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность России и дружественных нам стран», – добавил он.

Отмечается, что в зависимости от степени опасности этих и других угроз российская разведка формулирует приоритеты своей работы, определяя, в частности, кто именно является противником и каким образом осуществлять нейтрализацию его враждебных устремлений.

«В более широком смысле разведка в своей деятельности нацелена на реализацию стратегических интересов российского государства и руководствуется установками президента России», – отметил Нарышкин.

Директор СВР рассказал, что история отечественной внешней разведки знает настолько выдающиеся достижения, что в силу необходимости сохранения тайны о них вряд ли когда-нибудь станет известно широко: «Чем значительнее достижения, тем дольше они остаются «тайной за семью печатями» (хотя намекну, что на самом деле количество степеней защиты у нас даже больше семи)».

По словам Нарышкина, в разведке информация о промахах и неудачах может распространяться очень быстро, победы же длительное время остаются в тени.

«С удовлетворением могу сказать, что на счету отечественной внешней разведки есть успехи, о которых вряд ли когда-нибудь станет известно широкой публике», – подчеркнул Нарышкин, добавив, что архивы СВР представляют собой золотой фонд ее вековой истории.

Эти архивы «содержат документальные свидетельства многих выдающихся примеров профессионального мастерства, самоотверженности и верности служебному долгу наших товарищей». Также материалы разведки «отражают неизвестные широкой публике стороны мировой политики и международных отношений».

«Эти документы не лежат мертвым грузом и являются предметом серьезных исследований, как исторических, так и прикладных», – сказал директор СВР.