МИД РФ: ЧВК неподконтрольны российским властям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза в отношении связанных с ЧВК «Вагнер» людей — нарушение норм международного права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По ее словам, государства имеют право на выбор услуг любых частных военных компаний, а это «ощутимо тяготит европейских партнеров».

Она добавила, что этими ограничениями ЕС ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и ряда россиян, которые так или иначе связаны с организацией, документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».

В перечне зафиксированы четыре юридических и восемь физических лиц. Среди перечисленных граждан упомянуты Дмитрий Уткин (названный основателем организации), Станислав Дычко («наемник» ЧВК) и Валерий Захаров (ключевая фигура в «командной структуре» военной компании).