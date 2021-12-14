Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год

Президент России Владимир Путин выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия-24» на YouTube.

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Он уточнил, что принятие подобных мер накануне праздничных дней — достаточно сложная задача.

«Создадим много проблем для людей», — заключил глава государства, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта.

Ранее Турчак рассказал, почему было решено снять с рассмотрения проект закона о QR-кодах на транспорте. По его словам, это произошло, потому что документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме.