Экс-министр попал в реанимацию из-за COVID

Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики и заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка попал в реанимацию с COVID-19. Об этом во вторник, 14 декабря, пишет Mash в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что российский политик госпитализирован из-за коронавируса в реанимационное отделение 52-й городской больницы Москвы. По данным Mash, у него самая тяжелая стадия пневмонии и на 75 процентов поражены легкие.

Пятый канал, в свою очередь, пишет, что 46-летний чиновник сам приехал в медучреждение, почувствовав недомогание.