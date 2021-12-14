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32 минуты назад

Бывший российский министр попал в реанимацию из-за коронавируса

Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики и заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка попал в реанимацию с COVID-19. Об этом во вторник, 14 декабря, пишет Mash в своем Telegram-канале.

Экс-министр попал в реанимацию из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что российский политик госпитализирован из-за коронавируса в реанимационное отделение 52-й городской больницы Москвы. По данным Mash, у него самая тяжелая стадия пневмонии и на 75 процентов поражены легкие.

Пятый канал, в свою очередь, пишет, что 46-летний чиновник сам приехал в медучреждение, почувствовав недомогание.

Весной 2020 года депутат Московской областной думы, заместитель председателя фракции «Единая Россия» Иван Жуков умер после того, как заразился коронавирусом.

Политика,Иван Жуков,Александр Галушка,Общественная палата России,Единая Россия,
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