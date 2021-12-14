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1 час назад

Путин провел переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Кремля.

Путин провел переговоры с Макроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и согласились, что нужно продолжить работу Минской группы по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политики коснулись и миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Кроме того, они обменялись мнениями относительно борьбы с распространением коронавируса.

О том, что Владимир Путин проведет телемост с президентом Франции Эммануэлем Макроном, стало известно 12 декабря. Ранее 7 декабря Путин также провел переговоры по телемосту с американским коллегой Джо Байденом. Одной из главных тем той встречи стала напряженность вокруг Украины.

Политика,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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