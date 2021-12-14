Путин провел переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Кремля.

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Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и согласились, что нужно продолжить работу Минской группы по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политики коснулись и миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Кроме того, они обменялись мнениями относительно борьбы с распространением коронавируса.