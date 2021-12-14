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1 час назад

РБК: МИД России будет применять искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД России планирует в 2022 году подготовить проект применения технологий искусственного интеллекта для анализа данных о внешнеполитической деятельности.

МИД РФ применит искусственный интеллект для анализа внешней политики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.

«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — приводятся слова Кирюшина.

Как уточняется, нуждающихся в подобной системе подразделений российского МИД много.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта.

Политика,Наука и техника,Сергей Кирюшин,Дмитрий Чернышенко,МИД,Правительство РФ,РБК,
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