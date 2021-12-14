МИД РФ применит искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД России планирует в 2022 году подготовить проект применения технологий искусственного интеллекта для анализа данных о внешнеполитической деятельности.
Об этом пишет РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.
«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — приводятся слова Кирюшина.
Как уточняется, нуждающихся в подобной системе подразделений российского МИД много.
Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта.