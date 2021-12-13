«Мои соболезнования»: Захарова прокомментировала «главный успех европейской дипломатии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о кризисе с мигрантами на границе Белоруссии.

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Ранее Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС главным успехом европейской дипломатии в 2021 году.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», - написала комментируя слова Борреля Захарова.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. Европейские власти обвиняют Минск в организации миграционного кризиса, тогда как президент Белоруссии заявляет, что ситуацию спровоцировали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции.