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21 минуту назад

«Мои соболезнования»: Захарова прокомментировала «главный успех европейской дипломатии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о кризисе с мигрантами на границе Белоруссии.

«Мои соболезнования»: Захарова прокомментировала «главный успех европейской дипломатии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС главным успехом европейской дипломатии в 2021 году.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», - написала комментируя слова Борреля Захарова.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. Европейские власти обвиняют Минск в организации миграционного кризиса, тогда как президент Белоруссии заявляет, что ситуацию спровоцировали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции.

На фоне происходящего ЕС в декабре ввели против Минска пятый пакет санкций. В МИД Белоруссии в ответ пообещали запретить импорт ряда товаров из стран Евросоюза.

Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,
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