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31 минуту назад

Россия применила в СБ ООН право вето к резолюции о связи климата и конфликтов

Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью.

Россия наложила в СБ ООН вето на резолюцию о связи климата и конфликтов
Фото: ReutersReuters

Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.

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Авторы непринятого проекта заявляли, что «Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии» в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА «Новости».

Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.

В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом».

Уточняется, что СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.

В проекте отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.

Отмечается, что Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран-членов Совета безопасности ООН. Кроме того, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И подчеркнули важность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для разрешения глобальных вызовов.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Совбез ООН,ООН,РИА Новости,
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