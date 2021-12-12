Путин назвал распад СССР трагедией

Путин: распад СССР является трагедией и «распадом исторический России»

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Президент России Владимир Путин рассказал, что воспринял распад СССР как трагедию, как распад исторической России. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — рассказал Путин.

Таким образом он ответил на вопрос, чем лично для него стал распад СССР.

Ранее Путин заявил, что в 1990-е годы в России по сути шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — рассказал Путин.