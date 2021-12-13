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1 час назад

Голикова: люди с антителами и привитые иностранными вакцинами получат COVID-сертификаты

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после 1 января 2022 года гражданам с положительными ПЦР-тестами будут предлагать сдать анализы на антитела для выдачи сертификата как переболевшим коронавирусом, передает «Интерфакс».

Россияне с антителами к COVID получат сертификаты и QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат — да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел», — заявила Голикова.

Она уточнила, что людям с положительными результатами ПЦР-теста и имеющимися антителами сертификат о перенесенном заболевании будет выдаваться на год, а тем, у кого нет данных ПЦР-теста, но при этом подтвержден высокий уровень антител, — на полгода.

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Кроме того, сообщила вице-премьер, россияне, привитые от COVID-19 иностранными вакцинами, смогут после сдачи теста на уровень антител также получить сертификат сроком на полгода.
Политика,COVID-19,Татьяна Голикова,Интерфакс,
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