В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей

По его словам, в самой Европе Польшу рассматривают как американского агента влияния. Как напомнил сенатор, Варшава «навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства». Это в свою очередь привело к событиям на Украине в 2014 году и в Белоруссии в 2020-м.