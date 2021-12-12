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31 минуту назад

В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей

В Евросоюзе недовольны политикой Польши и определяют действия Варшавы как направленные на раскол ЕС, сообщил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Андрей Климов.

В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в самой Европе Польшу рассматривают как американского агента влияния. Как напомнил сенатор, Варшава «навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства». Это в свою очередь привело к событиям на Украине в 2014 году и в Белоруссии в 2020-м.

Климов также прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, о «разделении Европы» Москвой. Как считает сенатор, заявление польского политика носит провокационный характер.

«Играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в XXI веке», — отметил парламентарий.

Напомним, Моравецкий заявил, что Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу». Премьер выдвинул Москве ультиматум, подчеркнув, что РФ «должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — подчеркнул премьер.

Политика,В мире,Андрей Климов,Совет Федерации,ЕС,
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