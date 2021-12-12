Путин признался в работе таксистом в 1990-е

Российский президент Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом, следует из анонса фильма «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1», сообщает РБК.

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«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал глава государства.

В фильме «Новейшая история» российский лидер также рассказал о как минимум одном сотруднике ЦРУ в числе советников, работавших в правительстве в 90-е годы. По словам Путина, по законам своей страны он не имел права заниматься коммерческой деятельностью.

«В конечном итоге дело вылилось в судебные процессы. В ходе этого судебного процесса выяснилось, что он был кадровым сотрудником ЦРУ», — рассказал президент России.

В 2018 году в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова президент тогда говорил лишь о готовности работать таксистом в 90-е годы. По словам президента РФ, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. В то время Путин был главой его предвыборного штаба.