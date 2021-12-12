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31 минуту назад

Путин признался в работе таксистом в 1990-е

Российский президент Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом, следует из анонса фильма «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1», сообщает РБК.

Путин признался в работе таксистом в 1990-е
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал глава государства.

В фильме «Новейшая история» российский лидер также рассказал о как минимум одном сотруднике ЦРУ в числе советников, работавших в правительстве в 90-е годы. По словам Путина, по законам своей страны он не имел права заниматься коммерческой деятельностью.

«В конечном итоге дело вылилось в судебные процессы. В ходе этого судебного процесса выяснилось, что он был кадровым сотрудником ЦРУ», — рассказал президент России.

В 2018 году в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова президент тогда говорил лишь о готовности работать таксистом в 90-е годы. По словам президента РФ, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. В то время Путин был главой его предвыборного штаба.

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда президент. «Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», — отметил тогда он.

Политика,Анатолий Собчак,Андрей Кондрашов,Владимир Путин,ЦРУ,ВГТРК,
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