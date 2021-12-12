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27 минут назад

Путин рассказал о работе извозом в 1990-е

Президент России Владимир Путин в фильме «Новейшая история» признался, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом. Отрывок видеозаписи вышел на телеканале «Россия 24». Выпуск доступен в YouTube.

Путин признался в работе таксистом в 1990-е
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — рассказал политик.

Ранее Путин сообщил, что среди советников правительства во времена первого президента Бориса Ельцина был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Политика,Борис Ельцин,Владимир Путин,ЦРУ,
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