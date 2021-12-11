«Вот мы и пришли к путчу»

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что для сохранения СССР нужно было вовремя провести реформацию в управлении экономикой. Но из-за недостатка политической воли советских элит это не вышло. В качестве примера он привел Китай. По словам политика, китайские власти смогли изменить свою экономическую систему.

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К распаду СССР привел крах социалистической системы, считает бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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"Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", – уверен он.

Свое мнение политик выразил в интервью телеканалу "Россия 24". Назарбаев считает, что эта ситуация происходила на фоне недостатка политической воли у элит советского времени.

"Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", – полагает он.

Назарбаев считает, что независимость, которую РСФСР объявила 12 июня 1990 года, стала для других частей СССР сигналом.

"Вот так мы подошли к путчу", – конкретизировал он.

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе со своего поста. Фактически именно в этот день перестал существовать Советский Союз. Но перед этим – 8 декабря – состоялась встреча руководителей РСФСР (России) (Борис Ельцин и Геннадий Барбулис), Республики Беларусь (Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич) и Украины (Леонид Кравчук и Витольд Фокин). Они подписали соглашение, которое вошло в историю как Беловежское.

В документе заявлялось о прекращении существования СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ). При этом республики бывшего Советского Союза и другие страны, приверженные целям и принципам документа, могли присоединиться к нему. Накануне 30-й годовщины принятия соглашения экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич в интервью "Газете.Ru" рассказал, что на встрече должен был присутствовать и Нурсултан Назарбаев, но он не знал, как ему поступать.

"Он приехал и посоветовался с [экс-руководителем СССР Михаилом] Горбачевым. Но Горбачев, конечно, сказал "куда ты едешь, это совещание серьезное, там они тебя поведут не в ту сторону". И как хитрый – я говорю, не "мудрый", а "хитрый" восточный деятель – он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась", – вспоминает политик.

Шушкевич пояснил, что связь оборвалась в прямом смысле слова. Назарбаев сказал, что летит на встречу, но в самолете с ним уже не могли связаться. Ельцин к этому отнесся хорошо.

"На следующий день он сказал, что если бы он приехал, если бы он был, он бы не подписал это соглашение", – рассказал он.

Белорусский политик отметил, что Назарбаев уже 16 декабря стал президентом Казахстана, "а 21-го подписался под соглашением, как один из учредителей, а не присоединившихся".

Вместе с тем Шушкевич заметил, что подписание Беловежского соглашения он расценивает как позитивное событие в истории СССР.

"Хватит было давить национальности, хватит было уничтожать, делать социалистическую "тюрьму народов". И мы очень четко поступили: без капли пролитой крови, в общем-то, мирно разделились на самостоятельные независимые государства", – подчеркнул он.

Леонид Кравчук, который во время подписания Беловежского соглашения занимал пост главы украинского парламента, считает, что "люди были готовы" к развалу СССР, так как не было протестов.

"Систему нужно было ломать. И Беловежская пуща и ее историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала", - подчеркнул он в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия 1".