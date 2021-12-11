В Раде нашли выгоду для США в раздувании темы «российского вторжения»

Вашингтон заявил о «большой концентрации российских войск на границе с Украиной », чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс, считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина».

По его сведениям, количество российских военных в приграничных районах значительно уступает тому, что было во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».

«То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было», — объяснил парламентарий.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.