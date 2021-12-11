В Раде нашли выгоду для США в раздувании темы «российского вторжения»

Вашингтон заявил о «большой концентрации российских войск на границе с Украиной», чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс, считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина».
Американский президент Джо Байден намеренно воспользовался этой шумихой, чтобы выдать «определенные шаги» за компромисс, а не уступку Москве, убежден Рахманин.
По его сведениям, количество российских военных в приграничных районах значительно уступает тому, что было во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».
«То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было», — объяснил парламентарий.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.