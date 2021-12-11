Назарбаев назвал виновников развала СССР

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По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», - заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Назарбаев также отметил, что экономические проблемы усугублялись из-за недостатка политической воли у элиты. Стране нужны были изменения, которые следовало вводить «в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства».

Кроме того, Назарбаев упомянул волнения в республиках Прибалтики, и объявление независимости РСФСР, ставшее сигналом для остальных республик.

По мнению Назарбаева, позитивным примером стал Китай, который перестроил экономику.