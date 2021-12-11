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50 минут назад

Назарбаев назвал виновников развала СССР

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причины распада СССР. Его слова приводит РИА «Новости».

Назарбаев назвал виновников развала СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», - заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Назарбаев также отметил, что экономические проблемы усугублялись из-за недостатка политической воли у элиты. Стране нужны были изменения, которые следовало вводить «в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства».

Кроме того, Назарбаев упомянул волнения в республиках Прибалтики, и объявление независимости РСФСР, ставшее сигналом для остальных республик.

По мнению Назарбаева, позитивным примером стал Китай, который перестроил экономику.

Восьмого декабря исполнилось 30 лет с момента развала СССР. В 1991 году в Белоруссии в правительственном санатории «Вискули» Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали договор о ликвидации СССР.

Политика,Станислав Шушкевич,Нурсултан Назарбаев,Борис Ельцин,Леонид Кравчук,РИА Новости,
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