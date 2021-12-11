Назарбаев назвал виновников развала СССР

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причины распада СССР. Его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.
«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», - заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».
Назарбаев также отметил, что экономические проблемы усугублялись из-за недостатка политической воли у элиты. Стране нужны были изменения, которые следовало вводить «в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства».
Кроме того, Назарбаев упомянул волнения в республиках Прибалтики, и объявление независимости РСФСР, ставшее сигналом для остальных республик.
По мнению Назарбаева, позитивным примером стал Китай, который перестроил экономику.
Восьмого декабря исполнилось 30 лет с момента развала СССР. В 1991 году в Белоруссии в правительственном санатории «Вискули» Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали договор о ликвидации СССР.