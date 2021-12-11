Песков назвал единственного мирового лидера, которого ценит Путин

Среди мировых лидеров президент России Владимир Путин ценит своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна».
Песков объяснил, отношение Путина к Эрдогану обусловлено тем, что тот играет решающую роль в своей стране и в регионе.
«Эрдоган — тот тип человека, который ценит президент Путин, потому что когда президент Путин что-то говорит, он это имеет в виду и делает это», - сказал официальный представитель Кремля.
А благодаря личным договоренностям лидеров двух государств Россия и Турция заключили несколько взаимовыгодных мегапроектов, в частности, по строительству АЭС «Аккую», напомнил пресс-секретарь Путина.
Что касается разногласий Москвы и Анкары по ряду вопросов, то «их невозможно не иметь», потому что интересы стран часто сталкиваются, считает Песков. Но президенты всегда находят возможность встретиться, чтобы обсудить спорные моменты и найти решение, заключил он.