"Обсуждали не только Украину": Вассерман о разговоре Путина и Байдена

Президент США Джо Байден после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным не стал торопиться со звонком Владимиру Зеленскому, потому что в списке его дел разговор с украинским президентом стоит далеко не на первом месте. Такое мнение высказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

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Переговоры по видеосвязи лидеров России и США состоялись 7 декабря. В тот же день Джо Байден связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Президенту Украины Владимиру Зеленскому Байден позвонил лишь 9 декабря.

«У лидера США хватает других важных дел. Я уверен, что в ходе диалога Байден и Путин обсуждали не только Украину. Соответственно, думаю, что американский президент для начала разобрался в других делах, которые обсуждались, а уже потом позвонил в Киев», - заявил Вассерман изданию «ПолитРоссия».

По словам депутата, такое положение дел объясняется тем, что Зеленский «сделал все, чтобы испортить свою репутацию и доказать, что он способен только устраивать различные пакости, опирающиеся на старинную польскую фальшивку “Украина – не Россия”».