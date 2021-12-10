Кадырова возмутила речь Сокурова Путину о Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова, предложившего дать возможность некоторым республикам выйти из состава РФ, в отрабатывании американской идеи развала России и заявил, что это выглядело убого и мерзко. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил президенту РФ Владимиру Путину отпустить всех, кто больше не хочет жить в России. По его словам, некоторые республики в составе РФ носят «национальный характер», имеют свою «армию», там даже «появился падишах», хотя эти регионы являются дотационными.

Видео дня

«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко», - прокомментировал предложение режиссера Кадыров.

Он напомнил, что жители Чечни 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе России.

«А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тетка», - возмутился глава Чечни.

Кадыров также рассказал о процедуре разрешения территориального спора с Ингушетией и подчеркнул, что инициатива уточнения границ исходила от Ингушетии, и сейчас «граница лежит строго по линии, предложенной ингушской стороной».

В ответ на тезис Сокурова о создании собственной армии Кадыров вновь заявил, что , является пехотинцем Верховного Главнокомандующего, и все чеченские бойцы подчиняются федеральному командованию.

По его мнению, попытка Сокурова представить чеченцев отдельным государством не стоит выеденного яйца.