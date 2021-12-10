Кадырова возмутила речь Сокурова Путину о Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова, предложившего дать возможность некоторым республикам выйти из состава РФ, в отрабатывании американской идеи развала России и заявил, что это выглядело убого и мерзко. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Ранее Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил президенту РФ Владимиру Путину отпустить всех, кто больше не хочет жить в России. По его словам, некоторые республики в составе РФ носят «национальный характер», имеют свою «армию», там даже «появился падишах», хотя эти регионы являются дотационными.
«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко», - прокомментировал предложение режиссера Кадыров.
Он напомнил, что жители Чечни 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе России.
«А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тетка», - возмутился глава Чечни.
Кадыров также рассказал о процедуре разрешения территориального спора с Ингушетией и подчеркнул, что инициатива уточнения границ исходила от Ингушетии, и сейчас «граница лежит строго по линии, предложенной ингушской стороной».
В ответ на тезис Сокурова о создании собственной армии Кадыров вновь заявил, что , является пехотинцем Верховного Главнокомандующего, и все чеченские бойцы подчиняются федеральному командованию.
По его мнению, попытка Сокурова представить чеченцев отдельным государством не стоит выеденного яйца.
«Мы, чеченцы, как никто другой знаем, что такое нарушение прав человека, что такое кража людей с целью выкупа, что такое теракт в отношении мирных жителей, что такое убийство имамов, стариков, женщин и детей. Где был Сокуров, когда 300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести? Трусливо отсиживался в режиссерском кресле», - заключил Кадыров.