В Чечне призовут СК РФ проверить слова Сокурова о Кавказе

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«Выступление режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ при Президенте РФ — это пример того, как, прикрываясь мнимой заботой о судьбе России, можно открыто и цинично нанести удар по основам ее государственности», — заявил Даудов.

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Он добавил, что письмо с просьбой оценить слова Сокурова будет отправлено Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Проверка на экстремизм

С инициативой проверить слова режиссера во время спора с президентом России Владимиром Путиным на экстремизм выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал предложение дать возможность отделиться некоторым регионам, которое выдвинул Сокуров, настоящим нарушением прав человека. Кадыров добавил, что Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации.

Ранее о выступлении Сокурова высказался координатор Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. Он назвал информацию о национализме на Северном Кавказе инсинуациями, а также высказал предположение, что народный артист сделал такое заявление, так как никогда не был в Чечне.

Полемика Сокурова с Путиным

10 декабря на встрече СПЧ с участием Путина Сокуров вступил в полемику с российским лидером. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством страны — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

По его словам, страна пребывает в «конституционном кризисе», а некоторые республики носят национальный характер, имеют свои армии и при этом регионы являются дотационными.

«Есть президент, есть федерация, а куда делась Россия? Нам важно говорить об этом», — отметил Сокуров.

Он вспомнил о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территорий республики: местные жители «обязаны были собрать этот сход и обсудить ситуацию», но Москве это не понравилось, активных ингушей решили арестовать, заявил Сокуров. Он также напомнил про самоубийство журналистки Ирины Славиной и преследования других журналистов. Член Совета призвал прекратить их и полностью запретить цензуру.

Реакция Кремля

Путин в ответ на выступление Сокурова заявил, что перед тем, как все это сказать, надо было хорошо подумать. «Кровавый период 90-х показал, чем это может закончиться. (…) Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы многое сделали, чтобы уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — отметил российский президент. Сокуров в ответ заявил, что предлагает лишь поразмышлять о заявленных проблемах.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков исключил возможность ареста режиссера после спора с лидером России, хотя сам Сокуров счел это возможным.

«Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — высказался режиссер.