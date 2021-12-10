«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова

Президент России Владимир Путин вступил в полемику с режиссером Александром Сокуровым на встрече с членами СПЧ. Недовольство главы государства вызвало предложение артиста дать право выйти из состава страны «всем, кто больше не хочет жить в России», имея в виду «ставший мононациональным» Кавказ. «Газете.Ru» Сокуров заявил, что Путин не вник в его слова, а в Кремле обвинили режиссера в непрофессионализме.

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"Серьезный конфликт"

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Полемика кинорежиссера Александра Сокурова с Владимиром Путиным не попала в стенограмму заседания, опубликованную Кремлем. Она доступна на видеозаписи встречи на сайте главы государства. Впоследствии Сокуров назовет произошедшее как "серьезный конфликт с президентом".

Сокуров начал свое выступление с перечисления проблем внешней политики России. Он, в частности, высказался о том, что она чрезмерно дорогостоящая: по мнению режиссера, на довольствии РФ находятся Южная Осетия, Абхазия, Сирия и Белоруссия. В дальнейшем Сокуров раскритиковал нынешнее устройство страны и заявил о кризисе федеративности.

Режиссер, в частности, считает, что некоторые входящие в состав РФ республики носят "национальный характер". Под этим член СПЧ подразумевал, что в таких регионах появляются свои армии и собственный падишах, имея в виду якобы неофициальный титул главы Чечни Рамзана Кадырова. Наиболее проблемным он назвал именно Северный Кавказ.

"Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках "коренных" людей", – говорил кинорежиссер.

Затем Сокуров предположил, что федерации "русских начинают все больше и больше не любить" и "хотят с нами расстаться", предложив президенту "отпустить всех, кто больше не хочет жить с нами в одном государстве". Со слов режиссера, молодые люди с Кавказа, с которыми он разговорил, открыто заявляют о том, что "не будут воевать" за Россию.

"В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: ничего, русский мужик заработает. Дальше они продолжают: вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, с коррупцией, слишком добренькие, не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами", – рассуждал он.

В ответ на это Путин заявил Сокурову, что тому "есть, за что извиниться", назвав его выступление "манифестом и набором проблем и страхов". Касательно Белоруссии, президент считает, что подобные вещи говорить "некорректно и неуважительно к целому народу". Что же до чеченского народа, то глава государства отметил, что голосование по поправкам в Конституцию показало, что "сепаратизма в России никто не хочет", включая жителей этого региона.

Президент также упрекнул члена СПЧ за то, что он поднял вопрос межнациональных отношений, назвав это "опасными игрушками".

"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Некоторые вещи стоило бы как следует рассмотреть и подумать. Например, отношения среди вайнахов… На всю страну об этом говорить непозволительно даже вам", – обратил внимание Путин.

Последующая реакция

Сокуров в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что, несмотря на проблемы со связью во время заседания, он сказал "все, что считал возможным". Кинорежиссер уверен, что президент не смог вникнуть в суть вопросов, которые он поднимал.

""Он [президент] зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря", – прокомментировал случившееся Сокуров.

В Кремле, в свою очередь, обвинили Сокурова в непрофессионализме.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал", – рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков Daily Storm.

В Союзе чеченской молодежи же предположили, что заявления Сокурова связаны с тем, что тот никогда не был в Чечне. А слова режиссера о том, что Кавказ "становится мононациональным, а вся власть сосредоточена в руках коренных людей", координатор Союза Рустам Тапаев назвал инсинуацией, призвав Сокурова как Народного артиста РФ заниматься тем, что он умеет, и не вмешиваться в вопросы политики и национальной идентичности.