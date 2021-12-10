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33 минуты назад

Сокуров пожалел о споре с Путиным

Режиссер Александр Сокуров рассказал, что пожалел о своем споре с президентом Владимиром Путиным, сообщает NEWS.ru. Спор президента и режиссера случился на встрече Совета по правам человека (СПЧ).

Сокуров пожалел о споре с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на встрече СПЧ, Сокуров предложил «отпустить» регионы, которые, по его мнению, не хотят находиться в составе России. В конце своего выступления он принес извинения за то, что говорил слишком «страстно», а Путин ответил, что «извиняться есть за что».

Президент отметил, что Сокуров не знает, «кто с нами хочет жить, а кто не хочет», и режиссер предложил это проверить. Путин ответил, что это уже проверяли на голосовании по конституционным поправкам, и поинтересовался, хочет ли Сокуров повторения Югославии на территории России.

Президент подчеркнул, что говорить на такие темы «поверхностно на всю страну» непозволительно даже такому уважаемому человеку, как Сокуров.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин «достаточно жестко реагировал», так как Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать деликатные темы».

В комментарии NEWS.ru Сокуров заявил, что не хотел спорить с президентом.

«Я огорчен, считаю, что выступать не надо было, поскольку результат такой, какой есть, что это вызвало такое раздражение», - сказал он.

Режиссер подчеркнул, что члены СПЧ выступают на встречах с Путиным «в надежде быть понятыми», это было и его целью.

Политика,Александр Сокуров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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