Сокуров пожалел о споре с Путиным

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Выступая на встрече СПЧ, Сокуров предложил «отпустить» регионы, которые, по его мнению, не хотят находиться в составе России. В конце своего выступления он принес извинения за то, что говорил слишком «страстно», а Путин ответил, что «извиняться есть за что».

Президент отметил, что Сокуров не знает, «кто с нами хочет жить, а кто не хочет», и режиссер предложил это проверить. Путин ответил, что это уже проверяли на голосовании по конституционным поправкам, и поинтересовался, хочет ли Сокуров повторения Югославии на территории России.

Президент подчеркнул, что говорить на такие темы «поверхностно на всю страну» непозволительно даже такому уважаемому человеку, как Сокуров.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин «достаточно жестко реагировал», так как Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать деликатные темы».

В комментарии NEWS.ru Сокуров заявил, что не хотел спорить с президентом.

«Я огорчен, считаю, что выступать не надо было, поскольку результат такой, какой есть, что это вызвало такое раздражение», - сказал он.