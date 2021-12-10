«Позорный вердикт»: МИД о решении суда по Ассанжу

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила что Запад достойно отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий».

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, поддержав тем самым апелляцию Министерства юстиции США. Однако защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт. Суд рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только сегодня, сообщает ТАСС.

Суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришёл к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность [по поводу угрозы самоубийства Ассанжа], которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра [внутренних дел], который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США, — цитирует агентство решение суда.

Отмечается, что теперь дело будет возврaщено в суд первой инстанции — Вестминстерский магистратский суд, котoрый ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в CША из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражeй.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об основателе WikiLeaks, выдвинутых против него обвинениях и судебных процессах - в материале ТАСС.

Джулиан Ассанж (род. в 1971 году) - уроженец Австралии. В 1980-е присоединился к группе хакеров, выбрав себе ник Mendax ("Мендакс", от оксюморона древнеримского поэта Горация Splendide Mendax, что значит "благородный лжец" или "великолепный обманщик"). Вместе с друзьями он создал организацию International Subversives ("Международные диверсанты"). Впоследствии работал в IT-компаниях.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальной информации, полученной из анонимных источников. Широкую известность сайт получил в 2010 году, когда обнародовал материалы Госдепартамента и Министерства обороны США - дипломатическую переписку и сведения о военных операциях в Ираке и Афганистане. Позднее WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов, в том числе информацию о прослушивании Агентством национальной безопасности США телефонных разговоров лидеров нескольких стран.

В 2010 году в США в отношении Ассанжа было начато расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже от 1917 года (в качестве максимального наказания предусматривает смертную казнь). В том же году в целях обеспечения конфиденциальности информаторов и редакторов WikiLeaks, Ассанж разместил сервер сайта в Швеции, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей.

Судебное преследование

Вскоре в Швеции против него началось расследование по заявлению двух шведок, обвинивших его в сексуальных домогательствах. Ассанж заявил, что эти обвинения являются политически мотивированными. 18 ноября 2010 года Стокгольмский окружной суд вынес постановление о его задержании. Несмотря на предписание не покидать страну, опасаясь экстрадиции в США, Ассанж уехал в Лондон. В декабре 2010 года он был задержан в Великобритании по запросу Швеции, но вскоре отпущен под залог в £240 тыс. на время рассмотрения запроса об экстрадиции. В ожидании суда он находился под подпиской о невыезде. В феврале 2011 года суд вынес решение о его выдаче шведским властям, а в июне 2012 года Верховный суд Великобритании отклонил апелляции адвокатов Ассанжа. После этого основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. Там он находился на протяжении почти семи лет. 11 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил его политического убежища. В тот же день Ассанж был задержан британской полицией.

К этому времени расследование по трем из четырех обвинений в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в связи с истечением срока давности, а в мае 2017 года следствие было остановлено, ордер на арест утратил силу. Однако в мае 2019 года шведская прокуратура приняла решение о возобновлении дела. 20 мая был направлен запрос в суд о заочном аресте Ассанжа, но в ноябре того же года расследование было закрыто в связи с тем, что доказательная база по данному делу была слишком слабой, устные свидетельства недостаточно убедительны.

Основанием задержания Ассанжа в Лондоне 11 апреля 2019 года стал ордер, выданный британским Вестминстерским магистратским судом в 2012 года в связи с нарушением условий освобождения под залог. В тот же день Вестминстерский суд признал его виновным, 1 мая суд лондонского района Саутуорк приговорил его к 50 неделям заключения (направлен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш). Срок истек 22 сентября 2019 года, но специальным решением суда Ассанжу было отказано в освобождении до окончания рассмотрения дела о его экстрадиции в США.

Обвинения США в распространении секретной информации

В США Ассанжа обвиняют в сговоре в 2010 году с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом (в 2013 году приговорен к 35 годам тюрьмы, помилован в 2017 г.) с целью получения и распространения секретной информации Пентагона. Это обвинение было предъявлено Ассанжу заочно еще 6 марта 2018 года, однако было обнародовано только 11 апреля 2019 года. 23 мая 2019 года Минюст США предъявил основателю Wikileaks еще 17 обвинений. Ему вменяются "преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации", речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

В июне 2020 года Министерство юстиции США утвердило новое обвинительное заключение. Оно не содержит дополнительных обвинений, но "расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж". Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора его совокупный срок составит до 175 лет тюремного заключения.

Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа начались 24 февраля 2020 года в суде Вулиджа (район в Лондоне), но были прерваны из-за пандемии COVID-19. В сентябре того же года они были продолжены в Центральном уголовном суде Лондона (Олд-Бейли) судьей Вестминстерского магистратского суда Ванессой Барайтсер. Она должна была решить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции (документ предусматривает запрет на экстрадицию лиц, обвиняемых в "политических преступлениях"). 4 января 2021 года суд постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как он страдает расстройством аутистического спектра и клинической депрессией и готов совершить самоубийство. При этом судья признала правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks властями США, и отвергла доводы защиты о том, что его преследование является политически мотивированным.

В начале июля Министерство юстиции США дало Высокому суду Лондона обещание, что, в случае экстрадиции Джулиан Ассанж не будет помещен в тюрьму максимально строгого режима и ограничен в праве на посещения и общение. Кроме того, по данным газеты The Times, Вашингтон дал гарантию его перевода в Австралию для отбывания срока, который определит американский суд. На основе этого американской стороне было предоставлено право обжаловать отказ в экстрадиции Ассанжа в США. Слушания по апелляции Минюста США прошли 27-28 октября.

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение Апелляционного суда Англии и Уэльса по его экстрадиции в США является «большой ошибкой правосудия».

Соответствующая информация приводится на сайте WikiLeaks.

«Моррис описала решение суда как «опасное и ошибочное» и назвала большой ошибкой правосудия», — говорится в сообщении.

США заверили Великобританию, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет подвергаться «особым административным мерам» в ходе предварительного слушания его дела и после вынесения приговора в случае его экстрадиции из Великобритании. Его не поместят в колонию максимально строгого режима в Колорадо, если он не совершит новых проступков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на апелляцию, поданную США в Высокий суд Лондона.

Соединённые Штаты Америки гарантируют, что господин Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. <...> США оставляют за собой право ввести в отношении господина Ассанжа особые административные меры в случае, если он совершит дополнительные проступки, — говорится в документе.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым. Об этом РИА Новости сообщила его невеста Стелла Морис. Девушка призналась, что беспокоится за состояние возлюбленного.

Морис рассказала, что регулярно видит Ассанжа. Она заметила, что у него похудели руки. При этом невеста добавила, что Ассанж очень сильный человек, у него есть семья, которая его навещает.

Он также берёт силу от поддержки, которую ему здесь оказывает общественность, — подытожила Морис.

В 2017 году представители администрации США и сотрудники ЦРУ высокого ранга рассматривали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают бывшие чиновники и сотрудники контрразведки.

ЦРУ разработало план похищения Ассанжа, вызвавший «горячие споры» в Белом доме о законности и практичности подобных мер. Один из представителей спецслужб США сообщил, что в Белом доме и ЦРУ «рассматривали» возможность убийства Ассанжа, «запрашивали варианты того, как можно это сделать». Подчеркивается, что обсуждение «проходило на самом высоком уровне в администрации». ЦРУ также планировало расширить масштабы слежки за WikiLeaks, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть электронные устройства.

Такую реакцию вызвали публикации WikiLeaks серии материалов ЦРУ Vault 7 – крупнейшей утечки документов о программах удаленного управления компьютерами пользователей и слежки. Данные хранились в изолированной сети в штаб-квартире ЦРУ, передает ТАСС со ссылкой на Yahoo News.

Экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит пожизненное заключение, фактически означает конец его жизни, заявила NEWS.ru общественный деятель, член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина. Накануне Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа, поддержав апелляцию американского Минюста. Защита имеет право оспорить вердикт.

Я думаю, что Лондонский суд не будет оспаривать это решение. К сожалению, они будут играть, скорее всего, на стороне Америки, потому что эта проблема с Ассанжем им не нужна, они пытаются её скинуть на чужие плечи. В США ему светит пожизненное заключение. Это очень прискорбно. Боюсь, что это означает для человека просто конец его жизни. Это, конечно, страшно, — сказала Бутина.

Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Позицию организации озвучил генсекретарь организации Кристоф Делуар.

На своей странице в Twitter он написал, что Ассанж «стал жертвой своего вклада в журналистику».

Решение лондонского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки, заявила его невеста Стелла Моррис.

«Мы подадим апелляцию на это решение в ближайшее время», — приводит её слова портал WikiLeaks.

Акция протеста в Лондоне против экстрадиции Ассанжа в США