Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить рэпера Моргенштерна в психбольницу или тюрьму. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Милонова, Моргенштерн — не российский музыкант, а «заурядная посредственность» и «самодовольный кретин».

«Он должен сидеть либо в тюрьме, либо в психбольнице. Другого варианта у него нет», — сказал он.

Ранее Моргенштерн выпустил новый видеоклип после своего отъезда из России в связи с требованием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить его на предмет торговли наркотиками — об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

В песне, которая называется «Домой», Моргенштерн поет об отъезде из России и отвечает на обвинение СК в торговле наркотиками. Клип размещен на страничке рэпера в видеохостинге YouTube.