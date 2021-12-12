Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить рэпера Моргенштерна в психбольницу или тюрьму. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».
По словам Милонова, Моргенштерн — не российский музыкант, а «заурядная посредственность» и «самодовольный кретин».
«Он должен сидеть либо в тюрьме, либо в психбольнице. Другого варианта у него нет», — сказал он.
Ранее Моргенштерн выпустил новый видеоклип после своего отъезда из России в связи с требованием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить его на предмет торговли наркотиками — об этом музыкант сообщил в своем Instagram.
В песне, которая называется «Домой», Моргенштерн поет об отъезде из России и отвечает на обвинение СК в торговле наркотиками. Клип размещен на страничке рэпера в видеохостинге YouTube.
Также в песне он заявил, что живет в Дубае вместе со своей женой Диларой, и у него все в порядке. В ответ на обвинения со стороны главы СК Александра Бастрыкина в торговле наркотиками, рэпер парировал, что в социальных сетях он торгует только своим «лицом».