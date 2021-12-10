Депутат Максим Петлин оголился во время онлайн-заседания и попал на видео

Депутат от партии «Яблоко» Максим Петлин во время онлайн-заседания прошел абсолютно голый мимо камеры. Видео публикует telegram-канал «Mash на мойке».
На кадрах можно увидеть, как депутат как депутат встает с места и начинает поправлять штаны. После чего он выходит из кадра и возвращается без одежды. В обнаженном виде Петлин быстро проходит мимо камеры. Предположительно депутат забыл выключить камеру.
Стоит отметить, что никто из собеседников, находящихся на онлайн-заседании не заметил курьезного случая, а сам Петлин сообщил, что не помнит, чтобы появлялся голым на собрании.