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49 минут назад

Депутат Максим Петлин оголился во время онлайн-заседания и попал на видео

Депутат от партии «Яблоко» Максим Петлин во время онлайн-заседания прошел абсолютно голый мимо камеры. Видео публикует telegram-канал «Mash на мойке».

На кадрах можно увидеть, как депутат как депутат встает с места и начинает поправлять штаны. После чего он выходит из кадра и возвращается без одежды. В обнаженном виде Петлин быстро проходит мимо камеры. Предположительно депутат забыл выключить камеру.

Стоит отметить, что никто из собеседников, находящихся на онлайн-заседании не заметил курьезного случая, а сам Петлин сообщил, что не помнит, чтобы появлялся голым на собрании.

Политика,Образование,Видео,Максим Петлин,Партия "Яблоко",
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