Депутат Максим Петлин оголился во время онлайн-заседания и попал на видео

Депутат от партии «Яблоко» Максим Петлин во время онлайн-заседания прошел абсолютно голый мимо камеры. Видео публикует telegram-канал «Mash на мойке».

На кадрах можно увидеть, как депутат как депутат встает с места и начинает поправлять штаны. После чего он выходит из кадра и возвращается без одежды. В обнаженном виде Петлин быстро проходит мимо камеры. Предположительно депутат забыл выключить камеру.