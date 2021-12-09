Путин: Россия не становилась врагом ни одной стране

«Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками <...> Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!», — пояснил президент.