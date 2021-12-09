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46 минут назад

Депутат оголился в ходе онлайн-совещания

Член бюро партии "Яблоко" Максим Петлин забыл выключить камеру и разделся в ходе онлайн-совещания с участием руководителя фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Борисом Вишневским. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Депутат оголился в ходе онлайн-совещания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что депутат решил отойти в туалет во время разговора. Он снимает штаны, предварительно отложив устройство в сторону, а после проходит мимо камеры с оголенной нижней частью тела.

Ранее подобный инцидент произошел с депутатом Генерального конгресса Мексики Федерико Дерингом. Он забыл, что он находится на прямой связи с коллегами во время сессии Конгресса по регулированию, исследованиям, парламентской практике и правосудию. Мужчине приспичило посетить уборную, однако он забыл выключить камеру на телефоне. То, что весь процесс попал на видео, Деринг понял только после того, как убрал туалетную бумагу. После этого депутат извинился и поспешно отключился от звонка.

Видео попало в интернет и стало лидером по числу просмотров в Мексике. До этого сенатор из Мексики Марта Лючия Мичер Камарена случайно появилась полуобнаженной во время видеоконференции с коллегами и журналистами — она решила переодеться и забыла выключить камеру.

Политика,Максим Петлин,Борис Вишневский,Партия "Яблоко",
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