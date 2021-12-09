В России заявили о поддержке НАТО в переброске военных Украины к Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина наращивает группировку военных в Донбассе при поддержке НАТО. Об этом она заявила на брифинге, пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала дипломат.

По ее словам, режим прекращения огня был нарушен порядка 90 тысяч раз. Кроме того, миссия ОБСЕ также зафиксировала переброску украинских тяжелых вооружений в Донбасс, не прекращается и использование беспилотников, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что украинские власти на заседании контактной группы по Донбассу презентуют обновленный вариант проекта, направленный на обеспечение выполнения мер по перемирию в регионе. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.