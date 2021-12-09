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59 минут назад

Захарова заявила, что Украина наращивает войска в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина наращивает группировку военных в Донбассе при поддержке НАТО. Об этом она заявила на брифинге, пишет «Газета.ру».

В России заявили о поддержке НАТО в переброске военных Украины к Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала дипломат.

По ее словам, режим прекращения огня был нарушен порядка 90 тысяч раз. Кроме того, миссия ОБСЕ также зафиксировала переброску украинских тяжелых вооружений в Донбасс, не прекращается и использование беспилотников, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что украинские власти на заседании контактной группы по Донбассу презентуют обновленный вариант проекта, направленный на обеспечение выполнения мер по перемирию в регионе. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Генштаб предостерег Киев от провокаций в Донбассе

По ее словам, Украина может вернуться в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, а также самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в целях оперативного прекращения нарушений режима и огня.

Политика,Мария Захарова,Генштаб,НАТО,МИД,ОБСЕ,Газета.Ru,
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