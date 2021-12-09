Путин высказался о пытках в российских колониях

Для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры. Так высказался о пытках в российских колониях президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

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По словам главы государства, в Совете Федерации уже начали работу по изменению законодательства по теме пыток. Президент считает, что с нарушениями прав человека в российских колониях нужно внимательно разобраться.

Владимир Путин назвал нарушение прав человека в колониях важным вопросом. Он подчеркнул, что следил за появившейся информацией и «видел все, что происходит».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Кадры были сняты сотрудниками ФСИН и заключенными на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитника Владимира Осечкина, всего видео с пытками занимают 40 гигабайт, они подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.