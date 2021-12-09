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13 минут назад

Путин высказался о пытках в российских колониях

Для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры. Так высказался о пытках в российских колониях президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин высказался о пытках в российских колониях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, в Совете Федерации уже начали работу по изменению законодательства по теме пыток. Президент считает, что с нарушениями прав человека в российских колониях нужно внимательно разобраться.

Владимир Путин назвал нарушение прав человека в колониях важным вопросом. Он подчеркнул, что следил за появившейся информацией и «видел все, что происходит».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Кадры были сняты сотрудниками ФСИН и заключенными на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитника Владимира Осечкина, всего видео с пытками занимают 40 гигабайт, они подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

Путин оценил санкции США против МФТИ

В четверг, 25 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.

Политика,Александр Калашников,Владимир Путин,ФСИН,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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