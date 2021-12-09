Стало известно о еще одном контакте Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин поговорил с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону. О еще одном контакте лидеров сообщается на сайте Кремля.

В рамках разговора российский лидер поблагодарил за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув значительный вклад Меркель в развитие российско-германских отношений.

Вместе с тем бывший канцлер Германии выразила признательность президенту России, а также пожелала успехов в работе с новым главой правительства ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Путин направил телеграмму Меркель, обратившись к ней в тексте послания на «ты». Глава российского государства выразил экс-канцлеру ФРГ искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что они постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из наиболее сложных ситуаций.