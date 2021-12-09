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34 минуты назад

В Госдуме отреагировали на предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение заместителя помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Яна Бжезинского отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

«Я думаю, что мы должны выразить благодарность за то, что наши партнёры подталкивают нас к шагам по импортозамещению в наиболее чувствительных местах», — заявил он.

По словам депутата, в России создана система, которая «позволяет купировать риски» в случае возникновения подобных ситуаций.

«Очень говорливые представители администрации, Госдепа, сенаторы, конгрессмены очень много говорят, и анализ их речей наталкивает нас на те первоочередные шаги, которые позволяют повысить информационную безопасность, технологическую, экономическую, финансовую, поэтому большое им спасибо за это», — заключил Гутенёв.

Ранее стало известно о том, что заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».

РФ призвали отключить от SWIFT на несколько дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной «истерики» сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.

Политика,Видео,Владимир Гутенев,Дмитрий Песков,Комитет гд по промышленности,Госдума,Госдеп США,
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