В Кремле ответили на сообщения о планировании «удара» по Украине

Россия не планирует наносить удар по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На соответствующий вопрос он ответил: «Нет».

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«Проблема очень простая. Россия перевозит войска по своей территории, и мы можем перевозить войска в любом направлении, куда пожелаем, и на территории, которым может быть угроза. Мы видим, что военные самолеты США приближаются к Украине, и американское вооружение приближается к нашей территории. Мы видим и турецкие дроны. Они совершают нападения на проблемные районы внутри Украины», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия критиковала Турцию за это.

«Мы считаем, что это проблема, потому что это подталкивает Киев. Подталкивает украинское правительство к тому, чтобы выбрать силовое решение внутренней проблемы на юго-востоке. И если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Также у Пескова уточнили, существует ли ситуация, когда США и Россия могли бы быть партнерами, а не противниками.

«При нынешней ситуации в наших двусторонних отношениях трудно было бы это представить», – сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле надеются на то, что Греция и Турция решат все проблемы мирно и между ними не будет столкновений.

Журналист уточнил, кого в случае столкновения Греции и Турции в Эгейском море поддержит Москва.

«Последнее, что мы бы хотели видеть в Эгейском море и в Средиземном море, - это быть рядом с конфликтом. Мы были очень обеспокоены в августе 2020 года, когда столкнулись корабли двух стран, и, конечно, мы бы хотели избежать любого повторения таких моментов в будущем», – сказал Песков.

«Мы хотели бы поддержать решение. И мы бы хотели, чтобы обе стороны шли вперед, принимая во внимание реальность. Потому что любое решение – это улица с двусторонним движением, требуется взаимное желание достичь решения», – добавил представитель Кремля.

У Пескова поинтересовались, может ли Греция полагаться на поддержку России и ждать полной поддержки в связи с «агрессивным поведением» Турции в Эгейском море и в Средиземном море.

«Она (Турция) настаивает, что конвенция по морскому праву и требования Греции установить международно признанную ширину континентального шельфа обитаемых островов в Эгейском море и конкретно ширину исключительной экономической зоны точно нанесут сильный ущерб их национальным интересам и лишат их прав эксплуатировать природные ресурсы региона. Поэтому мы призываем обе стороны быть хладнокровными и логичными в решении проблемы», – сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о поставках комплексов С-400 в Турции, несмотря на американские санкции, Песков отметил, что такое сотрудничество не представляет угрозу другим странам, и особенно Греции, поскольку эти системы не наступательные, а оборонительные.

«100% оборонительные», – заявил он.