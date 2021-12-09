Байден пошел на уступку Путину

Президент США Джо Байден сделал значительную дипломатическую уступку, согласившись обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения НАТО. Об этом пишет газета Financial Times.

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Издание отметило, что Россия хочет, чтобы НАТО взяло на себя обязательство отказаться от расширения на восток и воздержалось от размещения своего контингента в граничащих с ней странах.

Американский лидер заявил, что надеется на проведение в ближайшее время переговоров на высоком уровне для обсуждения отношений России и НАТО и поиска компромиссов.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», - подчеркивается в статье.

7декабря состоялся разговор президентов России и США по видеосвязи, он продлился чуть более двух часов. Пресс-служба администрации Белого дома сообщила, что лидеры обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Кроме того, Байден призвал российского коллегу к деэскалации вокруг Киева и «возврату к дипломатии», пригрозив «решительными экономическими и другими мерами».

В частности, Байден пригрозил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.