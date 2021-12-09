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10 минут назад

Байден пошел на уступку Путину

Президент США Джо Байден сделал значительную дипломатическую уступку, согласившись обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения НАТО. Об этом пишет газета Financial Times.

Байден пошел на уступку Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отметило, что Россия хочет, чтобы НАТО взяло на себя обязательство отказаться от расширения на восток и воздержалось от размещения своего контингента в граничащих с ней странах.

Американский лидер заявил, что надеется на проведение в ближайшее время переговоров на высоком уровне для обсуждения отношений России и НАТО и поиска компромиссов.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», - подчеркивается в статье.

7декабря состоялся разговор президентов России и США по видеосвязи, он продлился чуть более двух часов. Пресс-служба администрации Белого дома сообщила, что лидеры обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Кроме того, Байден призвал российского коллегу к деэскалации вокруг Киева и «возврату к дипломатии», пригрозив «решительными экономическими и другими мерами».

В частности, Байден пригрозил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс начинает подминать под себя Украину, а для России это «красная линия».
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,НАТО,Financial Times,
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