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34 минуты назад

Российский посол объяснил войска РФ у границ Украины

Сосредоточение военных сил России на границе с Украиной — ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4, пишет «Лента.ру».

Российский посол объяснил войска РФ у границ Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Генеральный штаб ВС РФ видит непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое все больше приближает войска к российской границе и наращивает инфраструктуру, поэтому принял решение переместить военные силы России вдоль границы. Это лишь меры предосторожности, пояснил посол.

Он подчеркнул, что США разговорами о возможном нападении на Украину пытаются дестабилизировать ситуацию. Келин упомянул о состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, лидеры двух государств обсудили очень серьезную вещь — передвижение сил НАТО на восток. Это представляет явную угрозу, так как в настоящий момент альянс настроен агрессивно по отношению к России. НАТО может нанести удар по территории страны с близкого расстояния, поэтому России нужны гарантии, что этого не произойдет, заключил Келин.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) могут ввести новые санкции, если Россия «нападет» на Украину. Они предусматривают ограничения обмена валют и затронут крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Политика,Войска,Андрей Келин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Генштаб,Российский фонд прямых инвестиций,НАТО,ЕС,Lenta.ru,
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