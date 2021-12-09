Российский посол объяснил войска РФ у границ Украины

Сосредоточение военных сил России на границе с Украиной — ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4, пишет «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, Генеральный штаб ВС РФ видит непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое все больше приближает войска к российской границе и наращивает инфраструктуру, поэтому принял решение переместить военные силы России вдоль границы. Это лишь меры предосторожности, пояснил посол.

Он подчеркнул, что США разговорами о возможном нападении на Украину пытаются дестабилизировать ситуацию. Келин упомянул о состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, лидеры двух государств обсудили очень серьезную вещь — передвижение сил НАТО на восток. Это представляет явную угрозу, так как в настоящий момент альянс настроен агрессивно по отношению к России. НАТО может нанести удар по территории страны с близкого расстояния, поэтому России нужны гарантии, что этого не произойдет, заключил Келин.