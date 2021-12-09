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23 минуты назад

Власти свяжут решение о QR-кодах с уровнем коллективного иммунитета

Власти все еще не приняли решение о введении QR-кодов, так как новые ограничения не пользуются одобрением большинства граждан. Перспективы их принятия будут зависеть от вакцинации и коллективного иммунитета. Об этом пишет РБК.

Власти свяжут новое решение о QR-кодах с вакцинацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, федеральный центр пока не принял окончательного решения о том, вводить ли требование наличия QR-кода для поездок на транспорте и посещения общественных мест или нет. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации — темпов вакцинации, уровня коллективного иммунитета, показателей смертности и других необходимых данных.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, законопроекты с большой долей вероятности пройдут через всю нижнюю палату парламента, то есть будут приняты во всех трех чтениях. Однако их дальнейшая перспектива неясна.

Источники РБК пояснили, что в случае принятия законопроектов в них могут внести поправки. Они будут предусматривать возможность получения QR-кода на основании наличия антител. Также можно будет посещать общественные места и передвигаться на железнодорожном и воздушном транспорте при наличии отрицательного ПЦР-теста во время действия ограничительных мер.

Политика,РБК,
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