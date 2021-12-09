Власти свяжут новое решение о QR-кодах с вакцинацией

Власти все еще не приняли решение о введении QR-кодов, так как новые ограничения не пользуются одобрением большинства граждан. Перспективы их принятия будут зависеть от вакцинации и коллективного иммунитета. Об этом пишет РБК.
По информации издания, федеральный центр пока не принял окончательного решения о том, вводить ли требование наличия QR-кода для поездок на транспорте и посещения общественных мест или нет. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации — темпов вакцинации, уровня коллективного иммунитета, показателей смертности и других необходимых данных.
Как пишет издание со ссылкой на свои источники, законопроекты с большой долей вероятности пройдут через всю нижнюю палату парламента, то есть будут приняты во всех трех чтениях. Однако их дальнейшая перспектива неясна.
Источники РБК пояснили, что в случае принятия законопроектов в них могут внести поправки. Они будут предусматривать возможность получения QR-кода на основании наличия антител. Также можно будет посещать общественные места и передвигаться на железнодорожном и воздушном транспорте при наличии отрицательного ПЦР-теста во время действия ограничительных мер.