«Никогда не доверяй этому парню». Как менялись отношения Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил Ангелу Меркель, которая покинула пост канцлера Германии, за совместную работу. Всю карьеру политики тесно общались, обмениваясь шутками и необычными подарками. Российский лидер отмечал, что доверяет Меркель, и признавался, что будет скучать после ее ухода.

Фото: Михаил Климентьев/AP Михаил Климентьев/AP

Кормил медвежатиной, дарил цветы. Встречи Путина и Меркель

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Впервые Меркель приехала к Путину в Москву в 2002 году. У Путина только начался первый президентский срок, Меркель еще не стала канцлером, но уже возглавляла немецкую оппозицию. Российский лидер сразу решил проверить немецкого политика на прочность, вспоминал корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Маркус Венер. По словам журналиста, он "сел и уставился на Меркель". Та выдержала пристальный взгляд, а затем якобы сказала своей команде, что прошла "проверку КГБ".

Больший резонанс получила история с собаками, которыми Путин, по мнению западной прессы, подшучивал над Меркель. Дело в том, что Меркель боится собак после того, как на нее напал соседский пес в 1995-м. Путин же, впервые встретив Меркель в качестве нового канцлера ФРГ в январе 2006-го, подарил ей огромную плюшевую собаку. Спустя год во время переговоров в Сочи президент познакомил Меркель со своим лабрадором Кони.

"Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", - описывала тот случай Меркель.

Лабрадора завели без поводка в комнату, где сидели Путин и Меркель. "Думаю, что собака вас не пугает. Добрая собака, ничего плохого мы от нее не ждем", - сказал Путин, улыбаясь.

"Собака теперь скушает журналистов", - со смехом ответила по-русски Меркель.

Путин позже объяснил, что не знал о фобии германского политика и хотел "сделать ей приятное". Он отмечал, что объяснился с Меркель за тот случай и извинился.

Сама Меркель заявила, что таким образом Путин хотел "доказать, что он мужчина".

"Он боится своих собственных слабостей. У России нет ничего — ни успешной политики, ни успешной экономики. Все что у них есть — вот это", - говорила канцлер.

В то же время известна и другая сторона взаимоотношений Путина и Меркель. Так, в 2013 году интернет облетело фото, на котором президент России во время саммита "Большой двадцатки" заботливо укутывает Меркель пледом. Несколько раз российский лидер дарил Меркель цветы, последний букет он преподнес ей в августе во время прощального приезда немецкого политика в Кремль.

Путин и Меркель свободно понимают язык друга друга, поскольку первый работал как сотрудник КГБ в ГДР, а Меркель выросла в коммунистической Восточной Германии. Политики периодически общались, не нуждаясь в переводчиках, как на русском, так и на немецком, и даже шутили на чужом языке. Например, однажды Меркель по-русски пошутила, что Путин надел на встречу с ней "сибирское пальто". Виделись политики не только на официальных встречах, но и в более неформальной обстановке. Например, они вместе смотрели с вип-трибуны финал Чемпионата мира по футболу в Бразилии 2014 года, в котором в итоге победила сборная Германии. Тогда российский и немецкий лидеры сначала сидели порознь, но затем Меркель подсела к Путину.

В 2008 году Путин, поздравляя Меркель с Международным женским днем, пригласил ее на завтрак. Тогда они проводили встречу в подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве. Меркель в шутку поинтересовалась, приготовил ли Путин в честь праздника завтрак своей жене.

"Нет, я приготовил ей подарки, а позавтракаю с тобой", - ответил Путин.

Русская кухня, как показали взаимоотношения Путина и Меркель, экс-канцлеру пришлась по душе. Бывший губернатор Томской области Виктор Кресс вспоминал, что во время визита в регион политиков в 2006 году они ужинали в ресторане, где подали традиционные русские блюда.

"Ей очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью", - удивился губернатор.

Он также заявил, что Меркель высоко оценила сушеные белые грибы, которые ей подарили от области.

Сам Путин говорил, что Меркель периодически присылает ему из Берлина "несколько бутылочек" немецкого пива Radeberger (знаменитое немецкое пиво премиум-класса). Меркель подтверждала это и отмечала, что в ответ один раз получила из Москвы "очень хорошую копченую рыбу".

"Дорогой Владимир". Что Путин и Меркель говорили друг про друга

Меркель со свойственной ей осторожностью избегала давать какие-то оценки политическим лидерам.

Первые известные слова Меркель о Путине относятся к 2001 году. Спустя две недели после терактов в США 11 сентября Путин приехал в Германию и произнес речь в бундестаге.

Это был первый в истории случай выступления главы России в германском парламенте. Путин быстро перешел на немецкий язык и сумел впечатлить парламент, который проводил его овациями. Но будущая канцлер Германии, сидевшая в зале, отнеслась к политику скептически. Она тоже встала с места, чтобы поаплодировать, однако при этом что-то сказала стоявшему рядом члену парламента.

"Это говорил типичный выходец из КГБ. Никогда не доверяй этому парню", - заявила тогда Меркель по утверждению журнала The New Yorker.

Во время последнего визита в Москву в качестве канцлера Меркель обратилась к Путину "дорогой Владимир" и заявила, что "очень рада" тому, что это ее прощальный визит.

Путин же неоднократно позитивно отзывался о Меркель. Он называл ее "искренней", "очень профессиональной" и "очень открытой". Президент также говорил, что "высоко ценит" Меркель и между ними есть "высокий уровень доверия".