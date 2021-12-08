«Боятся конкуренции»: Путин объяснил, почему Запад вводит санкции против России

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что вводимые Западом санкции являются попыткой сдержать развитие России, так как страна развивается, и партнеры стали бояться конкуренции, пишет «Московский комсомолец».
«Ограничения, санкции вводятся под предлогом безопасности США. Это полная чушь», - заявил Путин, добавив, что их истинная цель - «попытка сдержать развитие России».
«Россия стала развиваться, и наши партнеры начали бояться конкуренции», - считает Путин.
Он добавил, что ответ на санкции может быть один - нужно повышать суверенитет.
«Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика», - подчеркнул глава государства.