Путин отметил, что с 2000-х годов в России в два раза выросло число молодых ученых

"Хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%, а сегодня - это почти 50% до 40 лет", - сказал он. По мнению Путина, это говорит о том, "что, несмотря на трудности, сложности, а они есть, их много, <…> все-таки престиж исследователя, престиж ученого в значительной степени вырос".