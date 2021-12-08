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52 минуты назад

Путин отметил, что с 2000-х годов в России в два раза выросло число молодых ученых

По словам президента, опросы родителей учеников старших классов показывают, что более 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью

Путин отметил, что с 2000-х годов в России в два раза выросло число молодых ученых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых констатировал, что количество молодежи в науке выросло в два раза.

"Хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%, а сегодня - это почти 50% до 40 лет", - сказал он. По мнению Путина, это говорит о том, "что, несмотря на трудности, сложности, а они есть, их много, <…> все-таки престиж исследователя, престиж ученого в значительной степени вырос".

Президент отметил, что опросы родителей учеников старших классов показывают, что более 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью. "Это говорит о том, что все-таки у нас ситуация в значительной степени <…> изменилась, что меня очень радует. Конечно, есть еще вопросы, которые мы должны будем совместно решать", - подчеркнул он.

Политика,Владимир Путин,
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