Кличко запел на сессии киевского горсовета. Видео

На открытии сессии произошла техническая накладка, и гимн Украины, который должен был заиграть перед заседанием, не включился.

После небольшой паузы Виталий Кличко положил правую руку на сердце и сказал: «Не будем ждать – все вместе». После этого он начал петь слова украинского гимна, а весь зал встал и подхватил.