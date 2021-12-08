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21 минуту назад

В Госдуме захотели пересмотреть правила использования травматического оружия

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что в России необходимо ужесточить правила использования травматического оружия, пишет «Радио 1».

В Госдуме захотели пересмотреть правила использования травматического оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в московском МФЦ мог использовать травматический пистолет, переделанный под боевые патроны.

«Со своей стороны я завтра пишу депутатский запрос на имя министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева с предложением проанализировать сложившуюся ситуацию и направить в случае необходимости предложения по совершенствованию законодательства, чтобы минимизировать или не допустить подобного рода преступления», – сказал Швыткин.

По его словам, в России ужесточены правила обращения с огнестрельным оружием.

«Но есть травматическое оружие нескольких видов. Как правило, оно применяется для самообороны. Вместе с тем, к великому сожалению, некоторые граждане переделывают его под боевое и используют при совершении противоправных действий», – подчеркнул парламентарий.

7 декабря в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по людям, а затем попытался скрыться. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, ранены. Стрелка задержал сотрудник полиции из подразделения по вопросам миграции Георгий Домолаев.

Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов. Он является бывшим армейским подполковником, служил в военной части 33949. По одним данным, Глазов использовал травматический пистолет, переделанный под боевые патроны, по другим, – боевое оружие, не зарегистрированное на его имя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить полицейского Георгия Домолаева к награде.

Политика,Юрий Швыткин,Владимир Колокольцев,Госдума,МВД,
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