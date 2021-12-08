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52 минуты назад

Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Видео

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу во время официальной церемонии в немецком бундестаге в Берлине в среду.

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", - зачитал предписанную Конституцией формулу Шольц.

Присяге Шольца предшествовали около двух месяцев успешных переговоров по коалиции между СДПГ, "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП).

СДПГ получила наибольшее количество голосов на сентябрьских выборах в бундестаг, набрав 25,7 процента, что открыло путь Шольцу к должности канцлера. Он сменил Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 16 лет.

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