Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Видео

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", - зачитал предписанную Конституцией формулу Шольц.