Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Видео

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу во время официальной церемонии в немецком бундестаге в Берлине в среду.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", - зачитал предписанную Конституцией формулу Шольц.
Присяге Шольца предшествовали около двух месяцев успешных переговоров по коалиции между СДПГ, "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП).
СДПГ получила наибольшее количество голосов на сентябрьских выборах в бундестаг, набрав 25,7 процента, что открыло путь Шольцу к должности канцлера. Он сменил Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 16 лет.