МИД РФ направил США ноту протеста

«Ранее, 6 октября, как задокументировано в переданной Посольству США ноте, выполнявший рейс PSD093 по маршруту Анапа - Москва самолет Специального летного отряда “Россия” в 15:50 (время московское) при нахождении над побережьем Черного моря между Анапой и Новороссийском обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как БПЛА “Рипер” (MQ9A Reaper), используемый ВС стран НАТО в разведцелях», - сообщает Захарова.