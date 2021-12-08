Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину

НАТО начинает подминать под себя Украину, для России это «красная линия». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

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«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это «красная линия», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что все военные маневры Россия совершает на своей территории.

«В любом случае, Россия все, что делает, - это в рамках территории Российской Федерации. И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда, в этом большая разница», - добавил представитель Кремля.

8 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Джо Байден после переговоров с Владимиром Путиным пообещал обсудить с НАТО тему непродвижения альянса на восток.