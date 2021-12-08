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1 час назад

«Для нас это "красная линия"»: Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину

НАТО начинает подминать под себя Украину, для России это «красная линия». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это «красная линия», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что все военные маневры Россия совершает на своей территории.

«В любом случае, Россия все, что делает, - это в рамках территории Российской Федерации. И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда, в этом большая разница», - добавил представитель Кремля.

8 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Джо Байден после переговоров с Владимиром Путиным пообещал обсудить с НАТО тему непродвижения альянса на восток.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Ранее США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России подозрения в подготовке «вторжения на Украину» отрицают.

Политика,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ЕС,газета "Известия",
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