Зеленский отреагировал на переговоры Байдена с Путиным

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», - прокомментировал встречу двух лидеров Зеленский в ходе брифинга в среду.