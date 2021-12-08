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26 минут назад

Зеленский отреагировал на переговоры Байдена с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», - прокомментировал встречу двух лидеров Зеленский в ходе брифинга в среду.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Джо Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации. Однако, по словам представителя Кремля, точные даты на данный момент остаются неизвестными.

Кремль подвел итоги онлайн-саммита Путина и Байдена

Официальный представитель Кремля добавил, что Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США. Президент России отметил, что это дает возможность разговаривать достаточно откровенно. Тем не менее когда именно состоится новая онлайн-встреча глав двух государств, пока неизвестно.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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