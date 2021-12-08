Зеленский отреагировал на переговоры Байдена с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», - прокомментировал встречу двух лидеров Зеленский в ходе брифинга в среду.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Джо Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации. Однако, по словам представителя Кремля, точные даты на данный момент остаются неизвестными.
Официальный представитель Кремля добавил, что Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США. Президент России отметил, что это дает возможность разговаривать достаточно откровенно. Тем не менее когда именно состоится новая онлайн-встреча глав двух государств, пока неизвестно.