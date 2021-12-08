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1 час назад

Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину

Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но оставляет за собой право защищать собственную безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров, которая доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника президента США господина Байдена. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — ответил Путин на вопрос о нападении на Украину.

Также во время пресс-конференции Путин назвал расширение НАТО на восток одним из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую повестку.

Байден пригрозил Путину санкциями в случае эскалации на Украине

Ранее немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешанной на идеологии.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в случае российского вторжения на Украину американские политики подготовят «чертовски агрессивный пакет санкций», предусматривающий, среди прочего, отключение России от международной платежной системы SWIFT. Сенатор Владимир Джабаров исключил применение этой меры из-за глубокой интегрированности России в мировую экономику.

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