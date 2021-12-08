Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника президента США господина Байдена. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — ответил Путин на вопрос о нападении на Украину.