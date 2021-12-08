Путин обратился к Меркель на «ты»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель, покинувшей пост федерального канцлера Германии. В соответствующем фрагменте, размещенном на сайте Кремля, российский лидер обратился к женщине на «ты», сообщает MK.RU.
Президент выразил Меркель признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу, а также отметил, что на посту канцлера она "по праву снискала авторитет" как в Европе, так и во всем мире.
Путин, в телеграмме обратившийся к Меркель на "ты", заявил, что уверен, ее политический опыт останется востребованным, а также он выразил надежду на дальнейшее дружеское общение.
Ранее социал-демократ Олаф Шольц принял присягу в качестве нового канцлера ФРГ. Он стал девятым по счету канцлером Германии, сменив Ангелу Меркель, которая занимала этот пост в течение 16 лет.
Владимир Путин в свою очередь направил Шольцу поздравительную телеграмму по случаю его вступления в должность.
«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», - сказано в поздравлении.