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45 минут назад

Путин обратился к Меркель на «ты»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель, покинувшей пост федерального канцлера Германии. В соответствующем фрагменте, размещенном на сайте Кремля, российский лидер обратился к женщине на «ты», сообщает MK.RU.

Путин обратился к Меркель на «ты»
Фото: ReutersReuters

Президент выразил Меркель признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу, а также отметил, что на посту канцлера она "по праву снискала авторитет" как в Европе, так и во всем мире.

Путин, в телеграмме обратившийся к Меркель на "ты", заявил, что уверен, ее политический опыт останется востребованным, а также он выразил надежду на дальнейшее дружеское общение.

Ранее социал-демократ Олаф Шольц принял присягу в качестве нового канцлера ФРГ. Он стал девятым по счету канцлером Германии, сменив Ангелу Меркель, которая занимала этот пост в течение 16 лет.

Путин появился на обложке американского журнала

Владимир Путин в свою очередь направил Шольцу поздравительную телеграмму по случаю его вступления в должность.

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», - сказано в поздравлении.

Политика,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Владимир Путин,Московский комсомолец,
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