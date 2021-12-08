Раскрыто «главное преступление» Горбачева

«Когда Горбачев пришел к власти, когда он без бумажки отвечал на вопросы корреспондентов, я повесил его портрет у себя над рабочим столом заведующего кафедрой. Но после того как он выступил по событиям в Чернобыле и вел себя не как глава государства, отвечающий за народ и его благополучие, а как коммунист и только потом уже как человек, я этот портрет сорвал, разорвал и выбросил в мусорное ведро», — поделился воспоминаниями Шушкевич.