Раскрыто «главное преступление» Горбачева

Председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич заявил, что Горбачев повел себя как преступник в ситуации с трагедией на Чернобыльской АЭС. Он отметил, что после этого происшествия отношение к первому президенту СССР испортилось, сообщает Lenta.ru.
«Когда Горбачев пришел к власти, когда он без бумажки отвечал на вопросы корреспондентов, я повесил его портрет у себя над рабочим столом заведующего кафедрой. Но после того как он выступил по событиям в Чернобыле и вел себя не как глава государства, отвечающий за народ и его благополучие, а как коммунист и только потом уже как человек, я этот портрет сорвал, разорвал и выбросил в мусорное ведро», — поделился воспоминаниями Шушкевич.
Кроме того, он обвинил Горбачева в развале СССР. По словам политика, первый президент Советского Союза пытался создать конфедерацию в условиях, когда это сделать было невозможно.
Напомним, ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, в резиденции «Вискули» в Беловежской Пуще был было принято ключевое для судьбы СССР решение — подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). На карте мира появилось 15 новых стран, которые по наследству от Союза «приняли» производственные предприятия, вооружение, культурные и социальные объекты. Некоторые из новых государств на протяжении десятилетий страстно желали суверенитета, другие не стремились к отделению.
Станислав Шушкевич в свою очередь был одним из авторов Беловежских сообщений, которые оказались приговором для СССР.